Sostenibilità: BNP Paribas accelera per un’uscita completa dal carbone

BNP Paribas sta espandendo in tutti i paesi dell'OCSE il suo obiettivo di porre fine all'uso del carbone da parte dei suoi clienti produttori di energia elettrica entro la fine del 2030.

Per diversi anni, BNP Paribas ha condotto una revisione approfondita del suo portafoglio di clienti produttori di energia elettrica al fine di allineare la sua politica in questo settore agli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Sin dal 2011, infatti, BNP Paribas ha costantemente rafforzato i suoi criteri di finanziamento per le attività legate al carbone, in particolare la generazione di elettricità che utilizza carbone.

Nel 2017, la Banca è stata la prima delle 35 maggiori banche mondiali a cessare i rapporti con le società di shale-gas e sabbie bituminose e rimane la banca con i criteri più ampi, che include le infrastrutture di trasporto per petrolio e gas non convenzionali. Dal 2017 BNP Paribas non ha finanziato alcun nuovo progetto di centrale elettrica a carbone in nessuna parte del mondo e non fornisce consulenza sull'acquisto o sulla vendita di tali attività

Nel 2019, la Banca ha adottato le date limite (2030 per l'Unione europea e 2040 per il resto del mondo) oltre le quali i suoi clienti che producono elettricità non saranno più in grado di utilizzare il carbone. Sempre nel 2019, la quota di carbone nella produzione di elettricità era già in media inferiore al 18% tra i clienti di BNP Paribas, rispetto al 38% per tutte le società elettriche global.

In particolare Il Gruppo continuerà a impegnarsi per porre fine, nel prossimo futuro, alle relazioni con qualsiasi cliente che sviluppi nuove capacità produttive basate sul carbone. BNP Paribas non accetterà infatti più nuovi clienti con una quota di entrate relativa al carbone superiore al 25%; l'attuazione di questa politica porterà rapidamente a una riduzione di circa la metà del numero di clienti aziendali di BNP Paribas che utilizzano carbone per una quota della loro produzione di elettricità.

“Le nostre politiche degli ultimi 10 anni attestano l’impegno per essere una grande banca internazionale particolarmente avanzata in materia di transizione energetica. BNP Paribas è la prima banca al mondo che ha fissato una data di uscita dal carbone e ha deciso di porre fine ai rapporti con le società di shale-gas e sabbie bituminose, acquisendo anche una posizione di leader nel finanziamento di progetti di energia elettrica rinnovabile. Oltre al carbone e agli idrocarburi non convenzionali, stiamo mettendo in atto strumenti innovativi che ci consentiranno di introdurre sistematicamente dei criteri ambientali nelle nostre decisioni di prestito in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi " ha dichiarato Jean-Laurent Bonnafé, direttore e amministratore delegato del Gruppo BNP Paribas.