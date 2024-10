SpaceX, un altro successo per Elon Musk: recuperato il booster di Starship dopo il lancio

X, un altro successo per Elon Musk: recuperato il booster di Starship dopo il lancio

Elon Musk incassa un altro successo. SpaceX ha recuperato, senza incidente di percorso, il razzo booster Super Heavy di Starship utilizzando bracci retrattili sulla torre di lancio a Boca Chica, in Texas, ha affermato domenica. Il veicolo Starship procederà in orbita e tenterà un rientro per un atterraggio in acqua nell'Oceano Indiano a ovest dell'Australia. Il tentativo di rientro dovrebbe avvenire circa un'ora dopo il decollo. Questo è il quinto volo di prova per il razzo booster Starship Super Heavy completamente impilato.

"Oggi è stato fatto un grande passo avanti verso la multinazionalità della vita", ha detto il fondatore di SpaceX Elon Musk dopo il volo di prova. Il veicolo Starship, dopo essersi staccato dal razzo booster Super Heavy, è entrato in orbita e ha effettuato un rientro con atterraggio in acqua nell'Oceano Indiano. Musk ha detto che la navicella spaziale Starship è atterrata esattamente nel punto prefissato.