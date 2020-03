Spese pazze, ma il lavoro non si trova. Faro del Ministero sui conti di Parisi

Il ministero del Lavoro "avvierà una serie di verifiche" circa il presidente di Anpal, Mimmo Parisi. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Stanislao Di Piazza, rispondendo in IX commissione a un'interrogazione a firma Chiara Gribaudo (Pd). L'interrogazione segnalava come Parisi abbia chiesto alla Mississippi State University (Msu) un anno di aspettativa poichè la carica di presidente dell'Anpal è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale. La scadenza dell'aspettativa - ricorda l'interrogazione - è prevista nel mese di marzo 2020 e "non è chiaro se gli verrà rinnovata".



L'interrogazione riporta poi alcune notizie di stampa secondo le quali nei 12 mesi trascorsi dalla sua nomina, anche in qualità di presidente di Anpal Servizi, Parisi avrebbe speso circa 71mila euro per voli in business class fra lItalia e gli Stati Uniti, nonché, in virtù di recenti modifiche ai regolamenti aziendali, 55mila euro per noleggio con conducente e 32.400 euro di affitto per una casa nel centro di Roma. Quindi, un totale di rimborsi ottenuti dal Parisi di quasi 160.000 euro nellanno che, "a differenza di quanto avvenuto per il suo predecessore, a quanto consta agli interroganti non risultano rendicontate sul sito dellAnpal".



La segnalazione "è molto utile" ha detto Di Piazza. "E' di fondamentale importanza fare rapidamente chiarezza" su questi elementi, ha poi specificato il sottosegretario. "Temo che gli impegni verbali non bastino più. Il presidente di Anpal sta violando gli obblighi di legge sull'incompatibilità di carica, le norme in materia di spending review e soprattutto sta rovinando l'immagine delle politiche attive del lavoro, mettendo a rischio anche la fase due del reddito di cittadinanza", ha commentanto con una nota la firmataria dell'interrogazione, Chiara Gribaudo.



"La vigilanza del ministro su Parisi non può essere blanda, deve essere considerata una questione prioritaria per l'azione di Governo. Vogliamo immediata chiarezza sul comportamento di Parisi e la pubblicazione urgente dei rendiconti delle sue spese, che ammonterebbero a 160 mila euro. L' aspettativa dallUniversità del Mississippi, se non è stata rinnovata, lo mette in condizione di incompatibilità col ruolo in Anpal, che merita invece una guida credibile e seria. Deve stabilizzare i suoi 654 lavoratori precari e dare un contributo fondamentale alle politiche attive del lavoro. Su questo tema non molliamo. Vogliamo chiarezza e vogliamo un cambio di passo".