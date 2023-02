Spread in calo a 178,5 punti. Bankitalia: "Ancora inaccettabilmente elevato"

Spread in calo a quota 178,5 punti base. Bankitalia: "Rimane inaccettabilmente alto"

Nonostante la "prudente" politica di bilancio abbia contribuito a moderare lo spread quest'anno, "esso rimane inaccettabilmente elevato". Così Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, in audizione alla Camera davanti le commissioni Bilancio e Affari costituzionali riunite sulla riforma della governance in Ue, sottolineando che " lo spread, oltre a incidere negativamente sui conti dello Stato, si traduce in un costo aggiuntivo e in uno svantaggio concorrenziale per le imprese italiane che emettono debito sul mercato".

Spread in calo a 178,5 punti

Chiusura in calo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 178,5 punti contro i 179 segnati oggi in apertura e i 180 della chiusura di ieri, lunedì 13 febbraio. In rialzo di 5 punti base il rendimento annuo italiano al 4,216%, contro i 6,5 punti in più di quello tedesco al 2,431%.