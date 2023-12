Stellantis, buonuscita ai dipendenti che lasciano: proposti 126mila euro lordi per andare via da Mirafiori

Centoventisei mila euro lordi per lasciare il posto di lavoro: questa l'ultima mossa di Stellantis per "salutare" una bella fetta di impiegati. Nei mesi scorsi una mail delle risorse umane aveva spiegato ai dipendenti che possono "Costruire il loro futuro" lontano dall'azienda aderendo al programma che dà loro una buona uscita, l'incentivo in base all'età, tre mensilità aggiuntive e l'indennità di mancato preavviso. Inoltre le risorse umane rassicurano che chi non ha un nuovo lavoro potrà contare anche sulla Naspi, ovvero su due anni di disoccupazione.

L'offerta allettante è stata messa sul tavolo a tutti gli impiegati del gruppo il 27 ottobre 2023 scorso.

"Il nome del programma è 'Costruisci il tuo futuro'. Sembra quasi una presa in giro", dice Giovanni Mannori a TorinoToday, responsabile della Fiom di Mirafiori, "Costruisci il tuo futuro, sì lontano da Mirafiori. È un messaggio sconfortante e triste perché investono tantissimi soldi per spegnere le attività nel nostro Paese". Si deve fare una stima prendendo in considerazione due periodi: il primo riguarda 8.000 persone circa alle quali negli ultimi anni sono stati proposti in media 60.000 euro di buona uscita; mentre il secondo riguarda quest'ultimo programma che prevede una media di 120.000 euro per duemila lavoratori, ma le trattative sono individuali e in alcuni casi si sarebbero raggiunti anche accordi da 190.000 euro. "Un investimento enorme per svuotare gli uffici; senza precedenti, almeno negli ultimi vent'anni in FIAT", aggiunge Mannori.