Stellantis e la buonuscita per i dipendenti che lasciano. Sindacati inferociti

Stellantis e il tentativo di ridurre di un terzo i dipendenti. La buonuscita per ora attrae pochi lavoratori

Stellantis vuole ridurre il suo organico, l'azienda automobilistica ha proposto l'uscita a 15mila dipendenti, ma per ora solo in 500 hanno accettato e l'accordo coi sindacati - si legge su Il Corriere della Sera - coinvolge 2mila persone. Le aspettative del gruppo sono quindi ancora molto distanti rispetto al numero di operai interessati effettivamente a questa proposta. Il piano di uscite volontarie si chiama "Costruisci il tuo futuro". L'azienda ha alzato il bonus per le uscite volontarie. La riduzione del personale punta agli impiegati. Chi lo desidera, potrà lasciare Stellantis ricevendo una buonuscita il cui importo è stato aumentato rispetto al passato (prevederebbe un incentivo in base all'età, tre mensilità e l'indennità di mancato preavviso, oltre alle tutele previste dalla legge). Un'iniziativa che ha fatto infuriare i sindacati, non informati delle comunicazioni inviate al personale dall'azienda.

L'intesa per l'uscita volontaria di 2mila impiegati era stata firmata a febbraio con i sindacati (esclusa la Fiom), con l'obiettivo di alleggerire l'organico di Stellantis in Italia e di avviare l'assunzione di nuove figure - secondo quanto assicurato dall'azienda - per affrontare la sfida della transizione all'elettrico. Anche Volkswagen potrebbe tagliare posti di lavoro tra il personale amministrativo nell’ambito di un piano di misure di risparmio e riduzione dei costi per 10 miliardi di euro da attuare entro il 2026. A riferirlo è il quotidiano Handelsblatt, citando report interni all’azienda. Nel dettaglio i costi del personale amministrativo dovranno essere ridotti di un quinto entro il 2026. Volkswagen impiega quasi 40.000 dipendenti amministrativi.