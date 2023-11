Premierato, sondaggio: netta vittoria del sì al referendum. Meloni trionfa

Il 57,3% degli italiani è favorevole all'elezione diretta del premier varata dal governo guidato da Giorgia Meloni





Il 57,3% degli italiani è favorevole all'elezione diretta del premier varata dal governo guidato da Giorgia Meloni e che ora inizierà l'iter in Parlamento. Contrario il 42,7% del campione. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab 21.01, sul cosiddetto premierato.

Pensando all'ormai certo referendum popolare sulla riforma costituzionale, che non avrà in Parlamento i due terzi, il 48,2% del campione dichiara che voterà sì. Voterà no solo il 25,2% mentre il 26,7% degli intervistati si dichiara ancora indeciso.

Il 60,1% degli intervistati ritiene molto importante la figura del candidato premier in caso di elezioni diretta.

Tra i partiti, Fratelli d'Italia in leggero calo mentre la Lega risale leggermente. Cresce anche Forza Italia. Pd sempre sotto il 20% e M5S al 16,6%. Azione batte Italia Viva, anche se di poco.