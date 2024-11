Stellantis, l'arma segreta di Tavares per sfidare le restrizioni di Trump sul mercato Usa

Stellantis si prepara a competere sul mercato Usa con Trump al comando

Carlos Tavares non sembra preoccupato dall’impatto che una nuova amministrazione Trump potrebbe avere sul mercato automobilistico americano. Il Ceo di Stellantis, durante il suo primo intervento pubblico post-elezioni, ha spiegato che il gruppo è pronto ad adattarsi a qualsiasi scenario.

Ma in che modo, considerando la crisi che ormai da troppo tempo affligge il colosso di John Elkann? Secondo quanto riportato da Milano Finanza, al centro della strategia di Tavares ci sarebbe la piattaforma multienergy per pick-up, un sistema progettato per la produzione di veicoli con motori elettrici, ibridi e a benzina. Una soluzione che permetterebbe di rispondere alle diverse esigenze e di rimanere competitivi anche in un contesto normativo non del tutto favorevole, considerando i piani di Trump per quanto riguarda transizione green e auto elettriche.

La strategia di Stellantis si basa sulle piattaforme Stla, progettate per una gamma ampia di veicoli. Nel dettaglio la Stla Small e Medium, dedicate ai segmenti B e C, trovano applicazione in impianti come quello di Melfi, in Italia, mentre la Stla Large, per veicoli di fascia superiore, sarà utilizzata a Cassino, e la Stla Frame è destinata a pick-up e veicoli commerciali leggeri. La caratteristica distintiva di queste piattaforme è la loro flessibilità: possono supportare motori a batteria, ibridi o termici, offrendo a Stellantis la capacità di adattarsi rapidamente a qualsiasi cambiamento nelle politiche di mercato.

Tavares ha anche sottolineato che Stellantis continuerà comunque a monitorare attentamente le decisioni di politica economica americana per rispondere prontamente alle nuove regolamentazioni. D'altronde laddove si concretizzassero i piani del team del tycoon, che vorrebbe eliminare i crediti d’imposta da 7.500 dollari per i veicoli elettrici, verrebbe frenato ancora di più il passaggio degli Usa all’elettrico, già lento rispetto ad altri mercati. Insomma, Trump potrà cambiare le regole del gioco, ma Stellantis è pronta a giocare con nuove carte.