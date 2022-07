Stellantis produrrà la Fiat Doblò all'impianto di Mangualde in Portogallo

Stellantis, Carlos Tavares ha celebrato il 60esimo anniversario del sito insieme al presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa

Fiat Doblò diventerà il quarto modello realizzato nello stabilimento produttivo del gruppo Stellantis a Mangualde, in Portogallo, andando ad aggiungersi alla gamma dei veicoli commerciali leggeri (Lcv) composta da Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo.

Lo annuncia la società con un comunicato, diramato in occasione della visita allo stesso stabilimento del presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, che assieme all'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha celebrato il 60esimo anniversario del sito. Il gruppo sottolinea che gli investimenti in un parco energetico fotovoltaico consentiranno di coprire il 31% del fabbisogno energetico dello stabilimento, contribuendo agli sforzi per la decarbonizzazione.

"Il nostro desiderio è quello di acquisire la leadership del mercato dei veicoli commerciali, e l'aggiunta di Fiat Doblò al portofolio dei modelli prodotti a Mangualde ci consentirà di essere più efficienti, di migliorare la nostra competitività e di offrire quanto di meglio possa esistere ai nostri clienti professionali," ha dichiarato Tavares.