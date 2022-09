Stellantis, Tavares non molla l'Italia: Mirafiori hub per l'economia circolare

Stellantis, Tavares annuncia l'accordo con Punch Powertrain

Stellantis accelera nella transizione green e rafforza la propria presenza industriale in Italia grazie allo sviluppo di un hub di economia circolare, che nel 2023 verrà inaugurato nel comprensorio di Mirafiori. L'obiettivo è quello di garantire modelli di produzione e consumo sostenibili. Lo stabilimento inizierà infatti a operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva, ovvero rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli. Ma non solo: Stellantis e il suo partner di joint venture, Punch Powertrain, hanno anche sottoscritto un nuovo accordo per incrementare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) di futura generazione per i veicoli ibridi e ibridi elettrici plug-in (Phev) di Stellantis.

Sono queste le principali novità presentate oggi dall'amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlo Tavares, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Mirafiori. Gli annunci sull'impegno di Stellantis per la trasformazione della presenza industriale in Italia per lo sviluppo di un'attività sostenibile "evidenziano sia il nostro impegno verso l'Italia sia la nostra capacità di prendere decisioni responsabili per anticipare l'imminente cambiamento globale del nostro settore, mentre ci adoperiamo per raggiungere i nostri obiettivi Dare Forward 2030", ha detto Tavares, dicendosi "molto grato a tutti coloro che hanno partecipato alla definizione e all'implementazione di questi piani per diventare un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile con l'audace obiettivo di diventare a zero emissioni di carbonio rispetto alla concorrenza".