Stipendio sindaco, aumenti dal 2024: si può arrivare fino a 14mila euro lordi

Stipendio sindaco, grazie alla Legge di Bilancio 2022 i primi cittadini potranno arrivare l'anno prossimo fino a 14mila euro lordi al mese

I sindaci di tutta Italia inizeranno il nuovo anno nel migliore dei modi. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 stilata dal Governo Draghi si prevede un aumento dei compensi per tutti i primi cittadini a partire dal primo gennaio 2024. Lo stipendio più sostanzioso è dovuto al fatto che la loro retribuzione sarà parametrata su quella dei presidenti di Regione, in relazione alla popolazione del Comune che amministrano.

Gli aumenti sono iniziati per tutti i sindaci del Paese già negli ultimi due anni ma solo nel 2024 diventeranno a regime. Per chi amministra una Città metropolitana come Milano si potrà arrivare a una retribuzione di 14mila euro al mese lordi.