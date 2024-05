Superbonus, scontro Tajani-Giorgettìi. Leghista: "Difendo interessi italiani"

Superbonus, botta e risposta Tajani-Giorgetti. Leghista: "Difendo interessi Italia"

Botta e risposta tra Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti sul superbonus. "Io ho una responsabilità e difendo gli interessi dell'Italia come ministro delle finanze. Chiaro?". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell'evento Investopia, stronca una domanda riguardante le perplessità di Antonio Tajani sulla vicenda Superbonus.

Il vicepremier leader di Forza Italia aveva espresso dei dubbi sulla norma che spalma su 10 anni i crediti del Superbonus e di cui banche e imprese temono una possibile retroattività. "Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l'intervento indispensabile per fermare i danni del superbonus", ha detto Tajani, secondo cui 10 anni "forse sono troppi".

Superbonus: Giorgetti, "Perplessità Tajani? Aspettate l’emendamento non fantasie"

“Quello che è apparso sui media io francamente non lo capisco; aspettate i testi e l’emendamento, non le fantasie che leggo sui siti e sui giornali”. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, uscendo dall’auditorium San Fedele di Milano, dov’è in corso l’incontro 'La visione lombarda per il futuro dell'Europa’, organizzato a Milano da Confindustria Lombardia in collaborazione con Politics Hub, ha risposto a chi gli chiedeva delle perplessità espresse da Antonio Tajani sulla vicenda Superbonus.

I dubbi del leader di Forza Italia riguardavano l’idea di spalmare su 10 anni i crediti del Superbonus e soprattutto una possibile retroattività. Così, alla domanda se fosse allineato con Tajani, Giorgetti ha ribadito: “Aspettate l’emendamento”’.

Superbonus: Tajani: "Io mai consultato e anche io difendo interessi dell’Italia"

“Anche io faccio gli interessi degli italiani. Quella sul Superbonus è una proposta di Giorgetti e non una proposta del governo perché io non sono mai stato consultato. Dunque valuteremo i contenuti”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, uscendo dall’auditorium San Fedele di Milano, dove si è tenuto l’incontro 'La visione lombarda per il futuro dell'Europa’, organizzato a Milano da Confindustria Lombardia in collaborazione con Politics Hub, ha replicato alle affermazioni del collega di governo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

“So bene che c’è un problema sul Superbonus e dobbiamo intervenire -afferma Tajani- ma io ho qualche perplessità sulla retroattività perché è un principio giuridico che secondo me non funziona”. Dunque “voglio sentire banche e imprese per dare un giudizio”. Anche perché “se è una decisione collegiale bene, ma quando si tratta di una decisione individuale, le decisioni individuali si valutano e si discutono. Detto questo -sottolinea- non c’è nessuna polemica”. “Io -ribadisce- sono sempre per fare la sintesi, ma siccome non sono stato consultato su questo argomento, lo studio, lo esamino sento gli altri e poi decidiamo”. E a chi gli ha chiesto se con Giorgetti avesse parlato in questa occasione di incontro, ha risposto: “No, non abbiamo parlato di questo”.