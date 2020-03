Swiss Re, Nikhil da Victoria Lobo è il nuovo Managing Director per l’Europa

Nikhil da Victoria Lobo, Managing Director per l'Europa Occidentale e Meridionale di Swiss Re

Il Gruppo Swiss Re, la prima compagnia di riassicurazione al mondo, annuncia di aver nominato Nikhil da Victoria Lobo come nuovo Managing Director per l'Europa Occidentale e Meridionale.

Vitoria Lobo, attualmente Managing Director per le Americhe della Public Sector Solution Division (PSS), entrerà in carica a partire dal primo luglio 2020 nella sede di Zurigo, prendendo il posto di Claudia Cordioli, che dal primo marzo è diventata Chief Financial Officer Reinsurance.

“Nikhil è il successore interno ideale per questo ruolo – dice Urs Baertschi, amministratore delegato dell’area EMEA di Swiss Re – e per visione internazionale, rapporti con i clienti e conoscenza delle lingue, rappresenta la scelta naturale per guidare i mercati dell’Europa Occidentale e Meridionale”.

Nikhil da Victoria Lobo ha quasi venti anni di esperienza nel settore assicurativo e riassicurativo. È entrato in Swiss Re nel 2001 e nel 2008 ha iniziato a far parte della divisione che si occupa di fornire soluzioni al settore pubblico, diventando uno dei primi manager. Da allora, ha sviluppato e consolidato negli anni relazioni e dialoghi stabili e fruttuosi con il mondo istituzionale degli Stati Uniti, del Canada e dei Paesi del Sud America.