Swiss Re: Sergio Ermotti, dopo Ubs, presidente nel 2021

Swiss Re ha annunciato che nominerà Sergio Ermotti, Ceo dimissionario di Ubs, come nuovo membro non esecutivo e indipendente del consiglio di amministrazione in occasione della prossima assemblea degli azionisti: quindi Ermotti sara' nominato presidente nel 2021 quando l'attuale presidente, Walter Kielholz, andra' in pensione.



La candidatura di Ermotti sara' presentata agli azionisti nell'assemblea generale annuale che si terra' il 17 aprile. La nomina di Ermotti "garantira' un passaggio di leadership senza problemi quando andro' in pensione nel 2021 e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui fino ad allora", ha detto Kieholz. A meta' febbraio, Ubs ha individuato il successore di Ermotti, che ha guidato la banca per nove anni, in Ralph Hamers, attuale capo dell'istituto olandese Ing.