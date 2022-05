Benzina, prorogato il taglio delle accise. Sconto fino all'8 luglio

Lega: soddisfatti per taglio accise carburant4 e Iva 5% su metano



E' terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, nel corso del quale è stato approvato il decreto per la proroga del taglio delle accise sui carburanti. La proroga è prevista fino al prossimo 8 luglio. Il Consiglio tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina. Al termine è prevista una conferenza stampa.

"In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici - si legge nella nota di Palazzo Chigi - a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento".

Lega: soddisfatti per taglio accise carburant4 e Iva 5% su metano - "Molto bene il taglio dell'accisa su benzina, gasolio e Gpl fino all'8 luglio. Passano le richieste della Lega che da ottobre chiede anche l'estensione del provvedimento sul gas per autotrazione su cui finalmente è stata completamente eliminata l'accisa e l'Iva è stata ridotta al 5%. La Lega al governo è questa ed è già al lavoro per alleviare anche il peso insostenibile delle bollette per milioni di italiani". Lo afferrmano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Fdi: su accise carburante governo recepisce tutte nostre richieste - "Sul provvedimento varato oggi dal Consiglio dei ministri in materia di proroga della riduzione delle accise sui carburanti, possiamo affermare senza ombra di dubbio che il governo, nel recepire integralmente quelle che sono le richieste che Fratelli d'Italia ha rivolto negli ultimi mesi all'esecutivo attraverso i suoi ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni in materia di riduzione del peso fiscale dei prodotti energetici mediante il taglio delle accise e dell'iva, attua la sola via percorribile per salvaguardare le tasche dei cittadini e delle imprese che non posono fermarsi". Lo dichiarano in una nota congiunta, Massimiliano De Toma, Riccardo Zucconi e Salvatore Caiata, deputati di Fratelli d'Italia della commissione Attività produttive. "Nel decreto appena approvato, come da noi indicato, appare fondamentale - sottolineano - il pieno ed esclusivo coinvolgimento della Guardia di finanza al fine di prevenire e contrastare abusi e speculazioni in danno di cittadini e imprese, cosi come positive sono le misure introdotte in favore del comparto del metano e gpl da autotrazione, proprio a seguito dell'azione di concertazione portata avanti nei confronti del Mite. L'azione di opposizione costruttiva di Fratelli d'Italia avviata sui temi energetici, ai quali il Governo si è adeguato, dimostra ancora una volta che il nostro modo di fare politica è nell'interesse del Paese e che su questa strada dovremo proseguire quando avremo il compito di traghettare il Paese fuori dal pantano in cui i passati governi e quello attuale ci hanno trascinato a causa di scelte e politiche scellerate", concludono.