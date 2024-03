Tale padre, tale figlio: Presta junior vuole fare l'agente delle star

Niccolò Presta, il figlio dell'agente di Paolo Bonolis ed Ezio Greggio fonda una nuova società di management

Il figlio del più noto agente italiano di spettacoli ricalca le orme del padre. A Roma, infatti, davanti al notaio Natale Votta s’è presentata la commercialista Laura Agazzi in rappresentanza di Niccolò Presta (classe 1992), figlio di Lucio (classe 1960), uno dei più influenti manager musicali e televisivi che tuttavia nelle scorse settimane ha visto l’uscita dalla sua scuderia di Amedeo Sebastiani, in arte “Amadeus”.

La Agazzi ha costituito la nuova Luce srl di cui Presta junior è amministratore e socio unico. La newco ha come oggetto “la fornitura di servizi per lo sfruttamento dell’immagine in genere, servizi di marketing, la gestione di budget pubblicitari, l’organizzazione di eventi”, “la cessione, l’acquisizione e lo sfruttamento dei diritti collegati all’immagine degli autori” e “la produzione di spettacoli musicali”, “la promozione e le pubbliche relazioni di aziende e persone fisiche anche attraverso l’uso di locali e mezzi di trasporto quali aerei, elicotteri, auto e motocicli”.

Va detto che Presta senior nel 2010 fondò una società denominata proprio Luce, poi messa in liquidazione. Il figlio comunque, è amministratore unico e socio al 40% anche della Arcobalano Tre, l’azienda di diritti che il padre ha poi passato anche alla figlia Beatrice e Giulia e Riccardo Carnevale, figlie di primo letto della moglie Paola Perego.

Il bilancio 2021 della Arcobaleno Tre (ultimo disponibile) s’è chiuso con un utile salito anno su anno da 284 mila euro a oltre 1,1 milioni a fronte di ricavi progrediti da 4,7 a 8 milioni grazie alla realizzazione di 2 puntate di “Arena Suzuki” trasmesso da Rai 1.

Nel portafoglio di Arcobaleno Tre c’è la gestione di volti notissimi dell’entertainment del Paese, da Roberto Benigni a Paolo Bonolis, da Ezio Greggio a Antonella Clerici, da Marco Liorni a Federica Fontana. La società dei Presta ha liquidità per 2,6 milioni, un patrimonio netto di quasi 4 milioni e zero debiti verso banche. Tra le sue partecipazioni quella più rilevante è 14,2% di Milano K3, agenzia di molti cantanti tra i quali Achille Lauro.