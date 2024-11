Tananai milionario, alle stelle i guadagni della sua società. Ecco quanto ha fatturato il cantante

Tananai, ecco quanto ha guadagnato il cantante nel 2023

“Esplode” il business del cantante Tananai, in precedenza noto come Not for Us, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, nato nel 1995 a Cologno Monzese, reduce da un concerto del suo CalmoCobra Live con il tutto esaurito a Milano, nell’ambito del tour “Tananai Live 2024” che si concluderà il prossimo 3 dicembre a Torino.

Il cantante, infatti, qualche settimana fa ha approvato il bilancio 2023 della CalmoCobra srl, di cui è socio unico, costituita nel marzo dello scorso anno e di cui amministratrice unica è la madre Angiolina Leone. Il primo bilancio ha fatto segnare un botto di ricavi per oltre 1,6 milioni di euro e s’è chiuso con un utile di 320mila euro che è stato tutto mandato a riserva. La società è anche proprietaria di un importante immobile a Milano in via Bergonzoli il cui valore di carico nel bilancio è pari a quasi mezzo milione.

La liquidità della CalmoCobra è di 590mila euro e i debiti sono di circa un milione di cui 840mila euro verso i fornitori mentre i debiti tributari sono di 130mila euro. “CalmoCobra”, il nuovo album di Tananai, pubblicato venerdì 18 ottobre scorso, ha debuttato in prima posizione nella classifica degli album più venduti.