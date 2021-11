Tecnologia e media, Cinven investe nell'americana Nitel

Tecnologia, media e Internet: la società di private equity annuncia l'investimento in Nitel, leader nella fornitura di connettività

Cinven, società di private equity globale attiva a Londra, New York, Parigi, Francoforte, Milano, Lussemburgo, Madrid e Hong Kong, che investe su base internazionale in sei settori: servizi alle imprese, tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi finanziari, industriali, assistenza sanitaria e consumatore, annuncia oggi l’investimento in Nitel, società americana, leader nella fornitura di connettività Internet e servizi di tecnologia di rete per le piccole e medie imprese multi-sito.

Fondata nel 2003, Nitel è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali provider per le aziende che sono passate a reti basate sul cloud e hanno bisogno di dare priorità ai servizi di connettività per supportare reti multi-sito. Chris Good, partner di Cinven, ha affermato: “I fondatori Ron e Rick hanno costruito un business impressionante: non solo Nitel ha fornito un'offerta leader di mercato, capitalizzando la rapida crescita dei mercati dell'accesso gestito e della SD-WAN, ma hanno costruito una reputazione ineguagliabile nel fornire ai clienti livelli di servizio eccezionali. Il team di Nitel ha lavorato duramente e ha realizzato un ottimo lavoro nel far crescere il business in modo organico, e non vediamo l'ora di esplorare nuove opportunità per sostenere le ambizioni di crescita dell'azienda sia organicamente che attraverso future acquisizioni".