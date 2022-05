Telemarketing, stop alle chiamate moleste: tutte le novità

Telemarketing, come bloccare le chiamate indesiderate

Non solo il via libera alla riforma del registro pubblico delle opposizioni al telemarketing, ora l'Autorità garante della Privacy sta elaborando un codice di condotta per gli operatori.

Si tratta di uno strumento aggiuntivo che andrà a sommarsi al registro pubblico delle opposizioni, che entrerà in vigore il 27 luglio 2022.

L'obiettivo, scrive laleggepertutti.it, è quello di indicare agli operatori telefonici il recapito di chi ha espresso la volontà di non essere più contattato telefonicamente per ricevere proposte di telemarketing.