Tesla e la forza della visione: quella che manca alla politica (italiana)

A fine 2020 il governo cinese ha presentato il piano di sviluppo 2021/2035 per il settore dei veicoli a nuova energia con l’obiettivo di far diventare la Cina il protagonista dell’industria automobilistica. Nel 2020 le vendite di questi nuovi veicoli in Cina sono aumentate del 10,9% su base annua, il nuovo piano prevede che entro il 2025 questi veicoli rappresentino il 20% delle vendite di nuove automobili. A gennaio 2021, secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers (Caam), in Cina sono state vendute 180.000 vetture a nuova energia (a fronte di 2,5 milioni di vetture totali) con un incremento del 239%. Se pensiamo che il parco circolante cinese è costituito da 281 milioni di auto, possiamo farci un’idea di quanto sia promettente questo business.

Xpeng, Nio, Li Auto sono solo tre fra le principali EV (electric vehicle) concorrenti cinesi di Tesla. Nel 2020 Tesla ha consegnato 500.000 auto, cinque volte tanto quelle di queste tre società cinesi che però hanno dalla loro parte un mercato enorme (e che non si sta fermerà alla Cina, con piani sia in Europa che negli USA). Xpeng fa bellissime auto e i numeri dei primi mesi del 2021 sono impressionanti in termini crescita: oltre il 600% rispetto agli stessi mesi del 2020 (con 2.000 veicoli consegnati solo a febbraio). Xpeng è della ricca provincia cinese del Guangdong e di recente ha ricevuto un finanziamento di 500 milioni di yuan (76.9 milioni di dollari) proprio da parte del braccio finanziario della provincia stessa (il Guangdong Yuecai Investment Holdings Co).