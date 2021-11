Tesla, sul mercato altre 930mila azioni: Musk sfrutta ancora la stock option

Tesla, Musk vende altre 930 mila azioni: le mosse del patron per far fronte agli obblighi fiscali

Il ceo di Tesla, Elon Musk, ha venduto 930 milioni di dollari in azioni per venire incontro agli obblighi fiscali relativi all'esercizio delle stock option di settimana scorsa. É quanto emerge dai documenti depositati sui titoli.

Lunedì, il magnate sudafricano ha venduto 934.091 azioni dopo aver esercitato opzioni per l'acquisto di 2,1 milioni di azioni a 6,24 dollari ciascuna. Ieri il titolo Tesla ha chiuso a 1.013,39 dollari. Il miliardario fondatore della casa automobilistica è tenuto a pagare le tasse sulla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore equo di mercato delle azioni. È la seconda volta in una settimana che Musk esercita il diritto sulla stock option.

Ma le mosse finanziarie del patron di Tesla non arrivano a caso. Le due operazioni sono state studiate a settembre tramite un piano di trading che consente agli addetti ai lavori di stabilire transazioni pianificate in base a un programma, si legge nei documenti. Alla fine del 2020, Musk aveva un'opzione per acquistare 22,86 milioni di azioni, con scadenza ad agosto del prossimo anno.

Ma non è tutto. Musk, ieri, ha dato il "meglio di sè" con un botta e risposta su Twitter con il senatore del Vermont Bernie Sanders. Tutto è iniziato con il seguente tweet del senatore: "Dobbiamo esigere che i super ricchi paghino la loro giusta quota di tasse. Punto e basta". A questo punto, la risposta del ceo di Tesla e di Space X non è stata delle più cordiali: "Continuo a dimenticarmi che sei ancora vivo". Sanders ha 80 anni, giusto per far capire la delicatezza del magnate sudafricano. "Vuoi che venda altre azioni, Bernie? Basta dirlo...", questa l'ultima provocazione di Musk su Twitter.