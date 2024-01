Tesla in frenata nel 2024: Musk lancia un crossover low cost da 25mila dollari

Il colosso di Musk Tesla "soffre" la concorrenza con la Cina e annuncia una crescita inferiore nel 2024

Il produttore di veicoli elettrici Tesla ha raggiunto nel IV trimestre del 2023 risultati inferiori alle aspettative, influenzato in particolare da un calo del prezzo medio di vendita. Tra ottobre e dicembre, il gruppo ha realizzato un fatturato di 25,17 miliardi di dollari (+3% su un anno) e un utile netto di 7,93 miliardi, 'gonfiato' da un vantaggio fiscale eccezionale di 5,9 miliardi. Su base omogenea, l'utile netto si è attestato a 2,48 miliardi di dollari (-39% su un anno), mentre l'utile per azione ammonta a 71 centesimi. Dati inferiori alle stime degli analisti che si aspettavano rispettivamente 2,69 miliardi e 73 centesimi. La casa automobilistica di Elon Musk ha spiegato che il fatturato e la redditività hanno risentito di un prezzo medio inferiore che l'aumento del numero di veicoli consegnati non ha potuto compensare.

Tesla ha infatti attuato diverse riduzioni di prezzo nel corso dell'anno negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Il produttore ha inoltre avvertito che il tasso di crescita dei volumi potrebbe essere "significativamente inferiore" durante l'anno finanziario in corso, rispetto a quello registrato nel 2023. Il 3 gennaio, l'azienda ha annunciato di aver consegnato 484.507 veicoli elettrici in tutto il mondo nel quarto trimestre del 2023 e 1,81 milioni nell'intero anno (+38% su base annua). Se e' vero che il gruppo a stelle e strisce ha mantenuto il primo posto nel mondo nel corso dell'anno, nell'ultimo trimestre è stato superato dalla cinese Byd (526.409 veicoli elettrici consegnati tra ottobre e dicembre e 1,57 milioni nel 2023). Nel commercio elettronico dopo la chiusura di Borsa, le azioni Tesla perdono oltre il 3%.

Tesla low cost avanza, un crossover da 25mila dollari

Secondo quanto riferito da Reuters, Tesla si appresta a introdurre un nuovo veicolo elettrico nel 2025, soprannominato "Redwood", descritto come un crossover di dimensioni compatte. D'altra parte Elon Musk, CEO di Tesla, aveva già da tempo espresso l'intenzione di produrre veicoli elettrici più accessibili in linea con le recenti riduzioni di prezzo dei modelli più popolari dell'azienda, come la Model 3 e la Model Y.

Il prezzo previsto è decisamente competitivo, partendo da 25.000 dollari. Una tale mossa potrebbe posizionare Tesla non solo in concorrenza con le auto a benzina, ma anche con veicoli elettrici più economici, come quelli prodotti dal gigante, e concorrente cinese Byd, soprattutto alla luce del fatto che Byd ha recentemente superato Tesla nelle vendite di auto elettriche nell'ultimo trimestre del 2023. Attualmente, il modello più economico della gamma Tesla, la Model 3, ha un prezzo di partenza di 38.990 dollari negli USA e di circa 43.000 euro in Italia. La produzione di questo nuovo modello "economico" dovrebbe iniziare a giugno 2025. Tuttavia, al momento, da Tesla non sono arrivate conferme ufficiali.