Tesla, oltre 1 miliardo per la fabbrica in Texas: previste 10 mila assunzioni

Tesla, oltre 1 miliardo per la nuova giga-factory in Texas. E Musk anticipa: "Oltre 10.000 posti di lavoro"

Tesla ha in programma di spendere più di un miliardo di dollari per la sua nuova fabbrica di veicoli ad Austin, in Texas, e prevede di completarne la costruzione entro la fine di quest’anno. Il dato emerge dai documenti presentati al Dipartimento per le licenze e la regolamentazione (Tdlr) del Texas.

L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha affermato che la società prevede di avviare la produzione limitata del suo Suv di medie dimensioni Model Y quest’anno e la produzione di grandi volumi il prossimo anno.

La costruzione della nuova fabbrica di Tesla, situata vicino all’aeroporto nella periferia orientale di Austin e che dovrebbe costare 1,1 miliardi di dollari, è iniziata durante l’estate del 2020. Si prevede che la società riceverà quasi 65 milioni di dollari in sconti fiscali locali per la fabbrica, che secondo Tesla creerà circa 10.000 posti di lavoro.