Testamento Berlusconi, è guerra. Da Fascina alla busta non sigillata: i nodi

Berlusconi, busta non sigillata e la frase incriminata del testamento: i nodi

Emergono nuovi punti di domanda sul testamento di Silvio Berlusconi. Se da un lato le volontà sono state visionate, dall'altro un "nodo" (cruciale) non si è ancora sciolto. Come fa notare il Tempo.it c'è un punto importante mal digerito dagli eredi (dal figlio Pier Silvio alla primogenita Marina, fino ai più piccoli di casa): i lasciti elargiti nei confronti dell’ultima compagna Marta Fascina, del fratello Paolo Berlusconi, e del suo braccio destro Marcello Dell’Utri. La somma lasciata dal Cav ai tre è di ben 230 milioni di euro, che Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi vorrebbero evitare di donare. Per questo i cinque figli del Cavaliere, spiega il Tempo.it, si sono messi al lavoro, rivolgendosi a diversi esperti di diritto della successione per i quali il testamento risulterebbe impugnabile.