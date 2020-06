Tetto contanti a 2mila € dal 1° luglio:salta l’emendamento del Cdx sul rinvio

Dl rilancio: bocciati gli emendamenti sul rinvio limite uso contante

La commissione Bilancio della Camera ha respinto alcuni emendamenti al dl rilancio, presentati dalle opposizioni, che chiedono di rinviare di un anno la limitazione all'uso del contante. Dal primo luglio il tetto per le operazioni in contanti cambiera' di nuovo, scendendo da 3 mila a 2 mila euro. E poi, dal primo gennaio del 2022, salvo ripensamenti, scendera' ancora fino a mille euro, come era una volta. Le proposte di modifica bocciate prevedevano la proroga dell'entrata in vigore della riduzione della soglia del contante al primo luglio 2021.

SALVINI, 'BASTA REGALI BANCHE, VIA MULTE PER CHI PAGA IN CONTANTI SOPRA 2MILA EURO'

''Da luglio multe fino a 50.000 euro per chi paga in contanti acquisti sopra i 2.000 euro. Follia. Ognuno deve poter spendere i suoi soldi come vuole e quando vuole, non siamo in Unione Sovietica. Germania, Austria, Svezia, Gran Bretagna e tanti altri Paesi europei non hanno nessun limite di spesa in contanti. Basta regali alle banche! Il Parlamento (Commissione Bilancio della Camera) sta discutendo ora la proposta della Lega di rinviare questa sciocchezza, vi farò sapere come va'', aveva detto il leader della Lega Matteo Salvini, prima del blitz fallito del centrodestra.