Thought Machine, Intesa investe 47mln: così Messina punta sul digital banking

Intesa Sanpaolo e la sfida del fintech, Messina: "Dal ruolo di incumbent passeremo a giocare la parte del challenger"

Intesa Sanpaolo corre verso il rafforzamento del bussiness del fintech: l'istituto guidato da Carlo Messina ha annunciato un investimento da 40 milioni di sterline, ovvero 47 milioni di euro, in Thought Machine, la fintech con cui ha messo a punto la nuova banca digitale Isybank, che si potrà così avvalere del motore core banking Vault. Isybank, ricorda Intesa, servirà inizialmente “i 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo retail in Italia che non utilizzano la rete di filiali, ottenendo al contempo una riduzione strutturale dei costi per il gruppo”. Allo sviluppo e alla crescita di Isybank sono destinati 650 milioni di investimenti nell'arco del nuovo piano al 2025.

Intesa, sottolinea una nota, "ha inoltre manifestato l'intenzione di estendere la piattaforma core banking di Thought Machine alla più ampia infrastruttura del gruppo, continuando a investire massicciamente nella trasformazione digitale della banca con un rilevante programma di investimenti in information technology pari a 5 miliardi e con un impegno che coinvolgerà 4mila persone tra nuove assunzioni di profili particolarmente specifici e riconversioni professionali". Vault “è stato scelto per la sua flessibilità nel servire clienti operativi in diverse valute e diversi Paesi”.

“Con il nuovo piano d'impresa intendiamo affrontare in maniera ancora più decisa la sfida del fintech", ha commentato l'amministratore delegato Carlo Messina. “Per questa ragione, tra i principali progetti di Intesa Sanpaolo per gli anni a venire c'è la creazione e lo sviluppo di Isybank. Questa scelta cambia prospettiva, modificando la percezione del mercato e dei clienti nei nostri confronti: dal ruolo di incumbent, avuto finora, passeremo a giocare la parte del challenger”, ha continuato Messina. “La forte convinzione di avere in Thought Machine il partner ideale nel percorso di trasformazione, ha aggiunto Messina, ci ha portato a investire nella società: saremo così parte del loro percorso di crescita”.