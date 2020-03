Tim, approvato il Piano strategico 2022: più cassa e altro taglio debito

​Il piano strategico di Tim 2020-2022 conferma le linee guida del piano 2019-2021 e “incrementa le ambizioni in termini di obiettivi finanziari e di sostenibilità”. Nello specifico, si legge in una nota del principale gruppo di Tlc del Paese, è prevista una generazione di cassa di 4,5-5 miliardi di euro tra il 2020 e il 2022, ovvero 5-5,5 miliardi a parità di perimetro e principi contabili, decisamente superiore ai 3,5 miliardi del precedente piano. Inoltre, si prevede una riduzione accelerata del debito netto after Lease che sarà inferiore a 20 miliardi entro il 2021 rispetto alla precedente stima di 20,5 miliardi.