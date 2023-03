Rete Tim, offerta da 20 mld di Cdp: prezzo e quota in contanti superiore a Kkr

Cda straordinario di Cdp per l'offerta sulla rete Tim

Oggi è stato convocato un cda di Cdp per valutare un'offerta sulla rete di Tim. Lo riferiscono fonti. Per la rete di Tim, al momento, c'è l'offerta non vincolante del fondo Kkr presentata lo scorso 2 febbraio e prorogata fino al prossimo 24 marzo. Cdp insieme a Macquarie, azionisti di Open Fiber, sarebbero pronti a presentare un'offerta per Netco entro lunedì. Secondo quanto si apprende ci sarebbe stato il via libera del governo. "Prezzo e quota in contanti superiori al piano degli americani di Kkr", scrive Repubblica. Si parla di oltre 20 miliardi.

Con la convocazione per oggi del Cda di Cassa Depositi e Prestiti, nel corso del quale verrà presentata un’offerta per Netco, il dossier Tim si arricchisce di un ulteriore elemento. Fino a oggi, infatti, sul tavolo, c’era l’offerta non vincolante del fondo americano Kkr presentata lo scorso 2 febbraio e prorogata fino al prossimo 24 marzo. La mossa di Cdp era attesa ma, da quanto si è appreso, è stato necessario il via libera da parte del governo, arrivato ieri. Il dossier relativo alla rete di Tim, sembra questa volta avviarsi su un percorso concreto che davvero potrebbe portare alla dismissione di un asset realmente strategico, per la società ovviamente ma anche per l’interesse nazionale.