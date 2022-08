Tim-Cdp, salta la vendita della rete: Telecom torna italiana e Open Fiber...

Tim-Cdp, Telecom torna italiana e Open Fiber sarà acquisita

Tim-Cdp-Open Fiber: l'operazione della rete unica sembrava fatta, invece si sta andando verso una nuova soluzione. Secondo infatti il possibile piano che Fratelli d’Italia si appresterebbe a presentare e di cui Bloomberg ha anticipato qualche dettaglio, avrebbe una serie di meriti, Cdp acquisirebbe la maggioranza ed il controllo di Telecom Italia facendolo tornare in questo modo ad essere un asset industriale italiano.

Secondo quanto riportato dal sito online Key4biz, “la rete rimarrebbe in capo a Telecom Italia integrando sotto di sé anche la rete di Open Fiber, Telecom Italia uscirebbe dal retail, vendendo tutti i clienti agli altri concorrenti mobili (questo consentirebbe un consolidamento del mercato Italiano da 4 a 3 operatori) e diventando di fatto in questo modo un operatore wholesale only, Telecom Italia poi venderebbe, infine, TIM Brasil”.