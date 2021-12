Tim, Cdp Equity, Leonardo e Sogei si aggiudicano la gara per il cloud italiano

L'aggiudicazione grazie agli elevati livelli di cybersecurity che il consorzio dovrebbe garantire

Non che ci fossero grandi dubbi, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità con tanto di nota del Dipartimento per la Trasformazione digitale: Tim, Cdp Equity, Leonardo e Sogei si sono aggiudicate il progetto del Polo Strategico Nazionale per la realizzazione dell’infrastruttura cloud italiana. La gara, lanciata lo scorso 7 settembre, aveva visto l’adesione anche di Almaviva e Aruba – con proposta congiunta – e di Fastweb, in tandem con Engineering in cui, nel frattempo, era anche giunto il nuovo amministratore delegato Maximo Ibarra.

Ma la sensazione è sempre stata che a spuntarla sarebbe stata la Ati composta, appunto, da Tim, Cdp Equity, Leonardo e Sogei. “La proposta – si legge nella nota emessa dal Dipartimento per la trasformazione digitale - soddisfa in particolare i requisiti di completezza dei servizi cloud e di sicurezza dei dati "strategici" e "critici" della PA integrandosi con servizi di assistenza alla migrazione delle Pubbliche Amministrazioni e di formazione del personale della PA. Si prevede che il bando possa essere pubblicato nelle prime settimane del 2022, per poter permettere l`avvio dei lavori entro la seconda metà dell’anno”.

Il motivo della scelta è soprattutto da ritrovarsi negli elevati livelli di cybersecurity che il consorzio dovrebbe garantire. D’altronde, Leonardo poco prima di Natale si è aggiudicata una commessa con l’agenzia spaziale europea che ha per oggetto proprio la sicurezza cibernetica. E l’audizione di Alessandro Profumo qualche giorno fa aveva acceso i riflettori proprio sul tema della cybersecurity come impegno preciso dell’ex-Finmeccanica.

Quella del cloud pubblico è la seconda buona notizia di oggi per Tim. Questo perché FiberCop e Springo hanno annunciato un accordo per sviluppare il mercato dell’accesso FTTH in Veneto. Ma non ci sono solo buone notizie per l’ex-Sip.

