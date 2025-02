Tim, Cdp cede il 9,81% a Poste Italiane e rafforza la partecipazione in Nexi

Poste rafforza la sua posizione in Tim e riduce la quota in Nexi in accordo con Cdp

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti riunitosi in data odierna in sessione straordinaria ha approvato la cessione a Poste Italiane della partecipazione detenuta in Tim, pari al 9,81% delle azioni ordinarie. E' quanto si legge in una nota di Cdp. Nella stessa seduta il Cda ha dato il via libera all’acquisizione da parte di Cdp di una partecipazione equivalente al 3,78% del capitale di Nexi detenuta da Poste Italiane. Il Gruppo Cdp aumenta quindi la propria quota in Nexi dall’attuale 14,46% al 18,25% complessivo, "rafforzando così il sostegno alla strategia industriale di un’azienda, protagonista in Europa nell’infrastruttura dei pagamenti digitali, che sin dalla sua nascita quattro anni fa ha avuto Cassa al suo fianco", secondo quanto si legge nella nota.

Poste: in fase avanzata trattativa accordo Postepay-Tim

"L’acquisizione abilita l’evoluzione dei rapporti commerciali tra Tim e Poste Italiane". E' quanto si legge nel comunicato di Poste Italiane dopo l'approvazione del Cda dell'acquisizione da Cdp delle quote di Tim e della cessione di quelle di Nexi alla stessa Cdp. "A tal riguardo", prosegue il Cda di Poste, è in fase avanzata la negoziazione per la fornitura di servizi per l’accesso di Postepay - società interamente controllata da Poste Italiane - all’infrastruttura di rete mobile di Tim.

Poste: operazione con Cdp su Tim è un investimento strategico

"L’operazione rappresenta, nel suo complesso, per Poste Italiane un investimento di natura strategica, con la finalità di creare sinergie tra le aziende e favorire, con tutti gli attori interessati, il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia". E' quanto si legge nel comunicato di Poste Italiane dopo l'approvazione da parte del Cda dell'acquisizione da Cdp del 9,81% delle quote di Tim e della contestuale cessione del 3,78% di Nexi alla stessa Cdp.

Cdp: quota Nexi a 18,25% sostiene a strategia industriale

Con l'acquisizione della quota del 3,78% da Poste italiane, "il gruppo Cdp aumenta la propria quota in Nexi dall’attuale 14,46% al 18,25% complessivo, rafforzando così il sostegno alla strategia industriale di un’azienda, protagonista in Europa nell’infrastruttura dei pagamenti digitali, che sin dalla sua nascita quattro anni fa ha avuto Cassa al suo fianco". E' quanto si legge nel comunicato di Cdp dopo l'approvazione della cessione a Poste italiane del 9,81% delle quote di Tim e della contestuale acquisizione del 3,78% di Nexi.