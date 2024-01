Tim, cessione della rete a Kkr: via libera Golden Power all'operazione NetCo

Il Consiglio di amministrazione di Tim ha approvato la vendita di Netco accettando l'offerta di Kkr. Il fondo statunitente ha messo sul piatto 20 miliardi che potrebbero diventare 22 con la fusione con Open Fiber. L'offerta, si legge in una nota, consente al gruppo una riduzione del debito di circa 14 miliardi di euro. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro l'estate del 2024.

Tim, continua la nota, respinge invece l'offerta non vincolante di Kkr su Sparkle "ritenuta non soddisfacente". Il Ceo Pietro Labriola ha il mandato di trattare e verificare la possibilità di ricevere un'offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre. A favore della cessione della Netco al fondo Kkr si sono espressi 11 componenti del Consiglio di amministrazione di Tim su 14 presenti alla riunione. Il board si è infatti riunito anche domenica pomeriggio ed è terminato intorno alle 18, dopo le sedute di sabato e venerdì.

Tim, cessione rete. Vivendi: "Decisione illegittima"

"I diritti degli azionisti di Tim sono stati violati" e "la decisione del Cda è illegittima", Così, in una nota, Vivendi commenta la vendita della rete a Kkr. Vivendi "utilizzerà ogni strumento legale a sua disposizione per contestare questa decisione e tutelare i suoi diritti e quelli di tutti gli azionisti", si legge.

Tim, cessione rete. Fondo Merlyn: "Decisione Cda Tim irrispettosa e sbagliata"

"La decisione del Cda di Tim di approvare l'offerta di Kkr senza sottoporre la decisione a un voto dell'assemblea dei soci è irrispettosa e sbagliata". Così il Fondo Merlyn in una nota nella quale "ribadisce" insieme ai suoi partner in questo progetto, "la volontà di riservarsi a procedere con ogni possibile azione che porti il Cda a convocare al più presto un'assemblea dei soci dove poter decidere se il piano oggi approvato in autonomia dal Cda sia quello che i soci desiderano per la loro azienda o se preferiscano un futuro differente e, a nostro avviso, migliore".

Tim, cessione rete. Palazzo Chigi: "Garantisce l'interesse nazionale"

"Il via libera con prescrizioni da parte del governo italiano alla vendita della rete Tim al fondo infrastrutturale statunitense Kkr rappresenta un ulteriore e fondamentale step nell’operazione di acquisizione di NetCo (società che detiene sostanzialmente tutte le infrastrutture di rete fissa di Tim), a tutela dell’interesse nazionale e a garanzia del controllo statale sugli asset strategici della rete primaria di telecomunicazione". E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

"Si prevede un ruolo del governo nella definizione delle scelte strategiche, vengono assicurati tutti i presidi essenziali e garantita la supervisione allo Stato di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, la difesa e la strategicità della rete e dei relativi asset". "La delibera del Consiglio dei ministri recepisce nelle prescrizioni gli impegni che le parti hanno assunto a cominciare dalla creazione dell’organizzazione di sicurezza, dalla nomina del preposto di cittadinanza italiana, dalla competenza esclusiva su tutte le questioni incidenti sugli asset strategici, dal mantenimento in Italia delle attività di ricerca e manutenzione, e dal monitoraggio - si sottolinea -. Si delinea quindi un quadro certo di supervisione strategica affidata allo Stato. Un passo avanti importante nella definizione complessiva dell’operazione, che procede secondo le tempistiche annunciate".