Tim, cda straordinario dopo il tonfo in borsa. Dubbi sull'ondata di vendite

Il management di Tim chiama il cda straordinario dopo il tonfo in borsa

Il cda di Tim si riunirà domenica in una seduta straordinaria convocata dal presidente, Salvatore Rossi, su richiesta dell'ad Pietro Labriola. A quanto si apprende, la riunione servirà per fornire un'informativa ai consiglieri su quanto accaduto in Borsa, col tonfo in occasione del Capital Market Day di giovedì. In parallelo sembrerebbe che la società potrebbe valutare di integrare le informazioni fornite al mercato in occasione della presentazione del piano industriale 2024-2026.

Come spiega il Corriere della Sera, già ieri c’è stato un vertice in Consob con i legali di Tim. "La Commissione di vigilanza sulla Borsa sta monitorando la situazione e verificando i movimenti avvenuti sul mercato, dove in due sedute è passato di mano quasi un quarto del capitale della società telefonica. Alcune voci riferivano di movimenti anomali, quasi a voler supporre che l’ondata di vendite non fosse dovuta esclusivamente alle incertezze sui numeri del piano, ma a «mani forti»".

Il Corriere della Sera sottolinea che si tratta di "sospetti che non trovano però riscontro. Resta comunque da capire anche chi abbia comprato Tim nelle due sedute di svendita; qualche informazione in più in proposito potrà emergere il prossimo 23 aprile, in occasione dell’assemblea di Tim che sarà chiamata, fra l’altro, a eleggere il nuovo cda".