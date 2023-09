Tim, KKr chiede una proroga fino al 15/10 per l'offerta su Netco

Tim: KKr chiede proroga al 15/10 per offerta su Netco

Tim informa che, nell'ambito della negoziazione in corso con Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ("KKr"), ha ricevuto da KKr una richiesta di proroga al 15 ottobre del periodo di esclusiva per concludere le attivita' propedeutiche e presentare l'offerta vincolante. Il Consiglio di Amministrazione di Tim valutera' la richiesta ricevuta nella riunione del prossimo 27 settembre. Lo rende noto un comunicato.

A metà giugno il consiglio di amministrazione di Tim aveva preferito la proposta non vincolante presentata dal fondo Usa per l'infrastruttura di rete rispetto a quella del consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie e aveva avviato un periodo di trattative in esclusiva.

Il mandato affidato al ceo Pietro Labriola era finalizzato a ottenere una proposta vincolante migliorativa e a concordare il perimetro, le modalità e i tempi per la due diligence confirmatoria. In estate Kkr ha siglato un memorandum con il ministero dell'Economia e delle Finanze per la formulazione dell'offerta vincolante con il contestuale ingresso del Mef nel capitale di NetCo: secondo il Dpcm approvato a fine agosto il Mef potrà arrivare a detenere una quota compresa tra il 15% e il 20% per un esborso massimo di 2,2 miliardi di euro.