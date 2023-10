Tim: la Consob chiede chiarimenti sull'offerta di Kkr. Ecco perchè

Tim, la Consob vuole chiarimenti sull'offerta di Kkr

Dopo una prima reazione negativa del mercato, Telecom Italia (Tim) sta cercando di recuperare terreno in Borsa, con un aumento del 3,69% a 0,26 euro nella giornata di ieri. Trend consolidato anche nella seduta odierna che vede il titolo in crescita di oltre il 2%. Tutto ruota attorno all'attesa riunione del Consiglio di Amministrazione, che è stata convocata in via straordinaria per i primi di novembre, per discutere dell'offerta vincolante di Kkr per l'acquisizione della rete fissa di Tim. Lo riporta Repubblica.

Il primo passo previsto da Tim è una riunione del Consiglio di Amministrazione all'inizio di novembre per discutere e istruire l'offerta nelle sue varie componenti. Successivamente, un secondo incontro sarà programmato per votare l'offerta e decidere se sia opportuno sottoporla a un'assemblea consultiva (da convocare entro 30 giorni dalla riunione del cda) o a un'assemblea straordinaria entro 45 giorni, come suggeriscono i legali del primo azionista di Tim, Vivendi. Secondo fonti finanziarie, il cda potrebbe convocare un'assemblea consultiva entro il 20 dicembre per chiedere il parere degli azionisti, il che rientra nei termini stabiliti da Kkr per la nuova offerta sui cavi sottomarini di Sparkle, e per una possibile estensione dell'offerta vincolante, che attualmente rimane valida fino all'8 novembre.

Kkr desidera chiudere presto questa operazione, essendo coinvolto con Tim da oltre due anni. Nel novembre 2021, Kkr espresse l'intenzione di lanciare un'Opa a 0,505 euro, ma questa proposta fu respinta dall'attuale Consiglio di Amministrazione nella primavera del 2022. Oltre a Kkr, i sindacati hanno richiesto ulteriori chiarimenti sulla questione dei posti di lavoro, sia da parte dell'azienda sia da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef). L'Uilcom è preoccupata, in particolare, per la sostenibilità dei circa 20.000 dipendenti della società dei servizi dopo la vendita dell'infrastruttura di Tim. Anche i piccoli azionisti di FederSolidAli hanno sollevato preoccupazioni, presentando un esposto alla Consob in seguito al crollo delle azioni di Tim. Hanno richiesto ulteriori dettagli sull'offerta di Kkr per la rete e sull'offerta non vincolante per Sparkle.

L'offerta vincolante di Kkr per la rete di Tim dovrebbe essere intorno ai 20 miliardi di euro, mentre la valutazione di Sparkle è stimata intorno ai 6-700 milioni di euro, che rappresenta circa la metà della prima proposta di Kkr a febbraio. La Consob, l'autorità di vigilanza italiana, ha mantenuto un monitoraggio attento sulla situazione di Tim, continuando a osservare da vicino gli scambi sul mercato. La questione rimane aperta e soggetta a ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.