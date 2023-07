Tim, nuovo bond a 5 anni da 750 mln. Ma il tasso è da record: 7.87%

Tim, nuovo bond da 750 milioni in arrivo: i proventi utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine

Facendo seguito alla delibera del Cda del 10 maggio 2023 e, a conclusione dell’attività di book-building, la compagnia telefonica Tim ha collocato con successo un bond senior unsecured da 750 milioni di euro, a tasso fisso, offerto agli investitori istituzionali. Lo rende noto Tim in un comunicato.

I proventi dei Titoli saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, anche tramite offerte di riacquisto su prestiti obbligazionari esistenti, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione dei Titoli. Ulteriori informazioni sui risultati delle offerte di riacquisto sui prestiti in euro con scadenza 2024 annunciate ieri saranno fornite al termine del relativo periodo di adesione.