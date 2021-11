Tim, Opa cash "amichevole" di Kkr a 50 cents. Draghi prepara il supercomitato

Il fondo americano Kkr muove su Tim con un'Opa. Dopo le indiscrezioni circolate, al termine di una lunga riunione durata circa quattro ore, il consiglio di amministrazione della compagnia telefonica ha alzato il velo sui termini dell'offerta lanciata dall'investitore istituzionale con base a New York che gestisce oltre 400 miliardi di dollari e con il pallino per gli investimenti nel digitale e nel tech.



Kohlberg Kravis Roberts&co intende mettere le mani sul 100% del capitale (azioni ordinarie e di risparmio) dell'ex Sip per delistarla e come condizione per la riuscita dell'operazione pone il raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale di entrambe le categorie azionarie.

L'offerta che è stata definita da Kkr, già socia d'affari con Tim in quanto possiede il 37,5% di FiberCop, la società a cui il gruppo telefonico ha conferito l’ultimo miglio della rete, "amichevole", mette sul tavolo un valore di 0,505 euro per azione interamente cash. A Piazza Affari, dove il titolo alla chiusura di venerdì, valeva 0,3465 euro, Tim capitalizza 5,176 miliardi di euro.

L'operazione è gestita per Kkr da Londra da Alberto Signori, managing director responsabile del business infrastrutture per Europa, Medio Oriente e Africa ed aspira ad ottenere il doppio gradimento sia del board guidato dal Ceo Luigi Gubitosi (manager finito nel mirino delle critiche per la gestione da parte di 11 consiglieri, oggetto della preoccupazione anche del collegio sindacale e che il primo socio francese - con il 23.75% - Vivendi vuole sfiduciare) sia del Governo che per gli asset strategici di rilevanza nazionale in pancia a Tim, come la rete e i cavi di Sparkle, può esercitare il Golden Power.

Oltre al doppio disco verde di management e Palazzo Chigi, il fondo a stelle e strisce ha condizionato l'offerta anche a una due diligence di quattro settimane sui conti della società.

(Articolo in fase di aggiornamento)