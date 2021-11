Tim/ Rumors, 2/3 Cda e collegio sindacale a Rossi: sfiducia e preoccupazione

Convocato un nuovo Cda straordinario Tim il 26 novembre con all'ordine del giorno anche la governance

Sfiducia e preoccupazione espressa in una lettera indirizzata a Salvatore Rossi da undici consiglieri sui 15 complessivi del board sull’operato del Ceo di Tim Luigi Gubitosi. Secondo quanto rivela Repubblica, il presidente della compagnia telefonica ha convocato un nuovo Cda straordinario del gruppo per venerdì 26 novembre, dopo che i due terzi dei consiglieri hanno sollecitato "con urgenza" una nuova riunione "per discutere di governance e dello stato di deterioramento dei conti aziendali".

Oltre agli 11 consiglieri, anche il collegio sindacale avrebbe scritto "una lettera separata al presidente esprimendo preoccupazione per l'andamento dei conti". La lettera a Rossi è stata firmata da tutti i consiglieri ad eccezione dello stesso Rossi, di Gubitosi, dell'indipendente Paola Bonomi e del presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini che, scrive ancora il quotidiano del gruppo Gedi, "non sarebbe in disaccordo con il contenuto ma non avrebbe voluto esporsi prima del piano di Cdp atteso per giovedì 25", vigilia del Cda di Tim.

"A questo punto Gubitosi pare rimasto solo e senza il supporto della maggioranza del Cda", sottolinea ancora Repubblica, ricordando il taglio del rating da parte di S&P che segue due profit warning in 4 mesi, dopo che l'investimento nel calcio con Dazn non ha dato i frutti sperati. L’azienda non commenta.