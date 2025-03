Tim rivede la luce, utili per 139 milioni di euro nei sei mesi. Ma il 2024 chiude ancora in rosso

Tim torna in utile nei sei mesi, in settimana l'incontro con i sindacati

Tim rivede l'utile, per 139 milioni di euro, nel secondo semestre dell'anno, ossia dopo la separazione della rete fissa avvenuto il 1 luglio scorso. Ma il 2024 si è chiuso comunque in rosso per 364 milioni anche se con il significativo calo del 67% rispetto alle perdite dello scorso anno superiori al miliardo.

Il cda ha confermato i risultati preliminari e approvato il bilancio consolidato con "il miglioramento del business, post cessione della rete, che ha portato un significativo aumento della marginalità operativa e un ritorno all'utile consolidato nel secondo semestre dell'esercizio".

Confermati i dati preliminari del gruppo ossia i ricavi che sono stati pari a 14,5 miliardi (+3,1%), l'Ebitda after lease di 3,7 miliardi (+10,1%), l'ebit di 1,5 miliardi (+15,1%) e il debito after lease a 7,2 miliardi di euro. Venerdì prossimo si svolgerà un incontro tra l'ad Pietro Labriola e i sindacati di categoria, chiesto da questi ultimi alla luce delle novità sul riassetto azionario di Tim dopo l'ingresso di Poste che hanno rivelato il 10% circa in mano a Cdp considerando anche l'interesse mostrato da Iliad e il fondo Cvc per il gruppo.

Nell'incontro i sindacati vogliono avere visibilità sulle prospettive e anche per fare il punto sul contratto collettivo nazionale del settore. In Borsa il titolo Tim ha chiuso in rialzo dell'1% sempre intorno a 0,26 euro di valore che significa una capitalizzazione di circa 6 miliardi di euro.