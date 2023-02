Titoli Stato: Mef, nuova asta Bot a 6 e 12 mesi

Il Mef mette in asta Bot a 6 e 12 mesi

Il ministero dell’economia e delle finanze annuncia una nuova emissione dei Bot in asta a 6 mesi per un importo di 3 miliardi di euro e a 12 mesi per un importo di 2 miliardi di euro. Stando al relativo calendario delle operazioni di sottoscrizione il Mef indica che il 22 febbraio scade il termine per la prenotazione dei Bot da parte del pubblico, il 23 febbraio è la data del termine di presentazione delle domande in asta, il 24 febbraio è il termine di collocamento supplementare dei Bot a 6 e a 12 mesi (ore 15,30) mentre la data di regolamento è il 28 febbraio.