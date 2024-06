Tlc, Asstel: eletto il consiglio generale

Telecomunicazioni, “Asstel: eletto il consiglio generale”

L’Assemblea di Asstel, associazione della Filiera delle Telecomunicazioni in Italia, ha eletto i componenti del Consiglio Generale per il biennio 2024-2026. I membri eletti sono:

Andrea Antonelli Presidente Almaviva Contact, Guido Barbieri AD Ei Towers, Roberto Basso External Affairs & Sustainability Director Wind Tre, Andrea Bono AD BT Italia, Renato Brunetti Presidente e AD Unidata, Silvia Cassano HR & Organisation Director Vodafone Italia, Roberto Cecatto AD e Direttore Generale RAI Way, Paolo Chiriotti Chief Human Resources & Organization Office TIM, Riccardo D'Angelo Chief Commercial Officer Boldyn Networks Italia, Andrea Duilio AD Sky Italia, Paolo Faieta Direttore Risorse Umane e Organizzazione Tiscali Italia, Angela Gargani Head of network Public Affairs TIM, Benedetto Levi AD Iliad Italia, Matteo Melchiorri Chief Human Capital Officer Fastweb, Diego Pisa Presidente e AD In & Out, Federico Protto CEO Cellnex Italia, Agostino Silipo Amministratore Unico System House, Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità Inwit.

Completano la composizione del Consiglio Generale, il Presidente di Asstel, Massimo Sarmi, i nove Vice Presidenti: Aldo Bisio AD Vodafone Italia, Massimo Canturi AD Konecta Italia, Gianluca Corti AD Wind Tre, Luigi De Vecchis Presidente Huawei Italia, Giuseppe Gola AD Open Fiber, Pietro Labriola AD e Direttore Generale TIM, Andrea Missori AD Ericson Telecomunicazioni, Walter Renna AD Fastweb, Salvatore Turrisi Presidente e AD Sielte e il Past President Pietro Guindani.