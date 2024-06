Tlc, Butti: "Peggiora il servizio delle reti mobili. Bisogna investire"

Butti: "Peggiora servizio delle reti mobili, inammissibile"

"Negli ultimi anni abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a un peggioramento della qualità del servizio offerto soprattutto sulle reti mobili" e dai sindaci c'è una "lamentela crescente" sulla mancanza di segnale "nei centri storici e non solo" nei centri storici. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione e al digitale, Alessio Butti. "È una questione che dobbiamo risolvere e dobbiamo farlo rapidamente", aggiunge, "è veramente inammissibile".

Butti: "Non è momento di cullarsi su separazione della rete"

"Non è il momento di cullarsi" sulla separazione della rete e le fusioni tra operatori, "è il momento di investire". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione e al digitale, Alessio Butti, all'evento Telco per l'Italia 360SummIT. Butti osserva che con la separazione della rete "abbiamo uno scenario interessante" per cui si augura un "atteggiamento costruttivo e sereno". Quanto alla fusione tra Fastweb e Vodafone, dà "un vantaggio sul consolidamento del mercato" e "qualche osservatore ritiene che altri player possano seguire questa strada".