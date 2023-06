Tlc, si stringe il cerchio attorno a Tim. Ecco le offerte Kkr e Cdp-Macquarie

Tim, le due settimane decisive e le offerte pronte: cifre e dettagli

Si scalda la partita delle telecomunicazioni che vede per protagonista la compagnia telefonica italiana Tim, il fondo americano Kkr e la cordata Cdp-Macquarie. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, sarebbero in arrivo due offerte e addirittura si parla di tempi molto stretti per esaminarle, solo due settimane. Le due società interessate all'affare sarebbero pronte a fornire le loro proposte per la Netco, con la prima cordata che parte da una base di 21 miliardi, mentre il secondo gruppo interessato inizia la trattativa da una cifra inferiore: 19,3 mld.