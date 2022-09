Tod's archivia Covid e guerra Ucraina: torna l'utile, ricavi a 467,5 milioni

Tod's, nei primi sei mesi il gruppo ha registrato una crescita del 17,4%. Chiara Ferragni perde i requisiti per essere un consigliere indipendente

Dopo la tempesta, torna il sereno: il gruppo Tod's guidata dall'imprenditore Diego Della Valle archivia il primo semestre dell'anno in positivo, rivedendo l'utile, dopo la perdita di oltre 20 milioni dello stesso periodo del 2021. Il risultato consolidato è pari a 0,8 milioni.

Mentre i ricavi del gruppo Tod's, commenta il presidente e amministratore delegato Diego Della Valle, "hanno registrato una crescita del 17,4% nel primo semestre e sono tornati a valori superiori a quelli del 2019". Il fatturato consolidato del gruppo Tod's ammonta a 467,5 milioni. Grazie all'andamento dei ricavi, il semestre ha registrato un miglioramento anche nella redditività operativa. Siamo soddisfatti di questi risultati, che confermano l'apprezzamento per l'eccellente reputazione dei nostri marchi e per l'alta qualita' dei nostri prodotti".

I risultati operativi del gruppo, si legge nella nota del gruppo marchigiano prossimo al delisting, "sono in miglioramento rispetto al primo semestre 2021, grazie alla crescita dei ricavi e dal piu' favorevole mix di vendita, in termini di area geografica, canale distributivo, categorie di prodotto, e dalla minore incidenza delle vendite promozionali".

Tod's segnala "il ritorno alla normalita' del business" in quasi tutte le aree geografiche che ha determinato un aumento dell'incidenza percentuale sulle vendite dei costi per servizi e del costo degli affitti. In calo, invece, l'incidenza del costo del personale. L'ebitda ammonta a 90,6 milioni, con un margine sui ricavi del 19,4%, in aumento di oltre tre punti percentuali rispetto al 16,3% del primo semestre 2021. L'Ebit e' positivo per 17,7 milioni. L'indebitamento Finanziario netto complessivo cresce a 574,3 milioni dai 562,3 milioni a giugno 2021.

Chiara Ferragni ha perso i requisiti per essere un consigliere indipendente della Tod's. Lo ha stabilito oggi il cda del gruppo marchigiano guidato da Diego Della Valle. Nel comunicato sui risultati del semestre si legge che la nota influencer ha dichiarato di aver perso i requisiti, ai sensi del Testo Unico della Finanza, per essere qualificata come consigliere indipendente "in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della Società, resa previo parere del Comitato OPC, e non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunita' di collaborazione". Il cda della Tod's, quindi, ha appurato il venire meno del requisito e ricorda che Chiara Ferragni non e' membro di alcun comitato endoconsiliare.