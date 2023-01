Tod's investe nel distretto del lusso: a Pontassieve un nuovo sito da 15 mln

Tod’s investe 15 milioni per un nuovo sito produttivo a Pontassieve, distretto del lusso toscano

Il marchio principale guidato dalla famiglia Della Valle, che tiene tra le mani anche Roger Vivier, Hogan e Fay, sbarca in Toscana con un nuovo sito: nel distretto del lusso, dove sorgerà la futura manifattura di borsa di Louis Vuitton, e nel quale è già attiva Gucci, che ha acquisito un'azienda terzista nella frazione di Montebonello, il gruppo di moda sta avviando la costruzione di uno stabilimento nel comune di Pontassieve, in provincia di Firenze, in località le Sieci, a due passi dal “cugino” Vuitton, il patron del gruppo Lvmh. Lo scrive il Sole 24 Ore che rilancia alcuni dettagli del futuro sito.

“Lo stabilimento Tod’s si estenderà su oltre 10mila metri quadrati divisi in due edifici, avrà la stessa architettura della sede del gruppo a Brancadoro, vicino a Civitanova Marche, sarà dotato di tecnologie di risparmio energetico, pannelli solari, raccolta acqua piovana, e circondato da verde per mitigare l’impatto ambientale”, scrive il quotidiano economico. Per un investimento pari a 15 milioni di euro, il sito "ospiterà i 150 addetti di Vallina, che nell’attesa si sono trasferiti nell’ex pelletteria Il Veliero, sempre a Pontassieve, destinati a salire progressivamente sopra i 200: l’obiettivo è aumentare la produzione per far fronte alla brillante domanda di borse Tod’s, che si è impennata negli ultimi anni", rivela il Sole 24 Ore.

Come spiega il quotidiano economico il progetto di Tod's, in realtà, "è rimasto nel cassetto per anni, fu annunciato nel 2009 e di nuovo nel 2014, per poi ritrovare slancio nella primavera 2021, quando la pelletteria di lusso ha superato la battura d’arresto legata alla pandemia: a quel punto il gruppo marchigiano, che finora in Toscana possedeva una sede con 150 addetti a Vallina, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), ha ricominciato a pensare al nuovo stabilimento, essendo già proprietario del terreno, e ha riavviato l’iter urbanistico".

"Nel dicembre 2021, continua il Sole, il comune di Pontassieve ha adottato il piano di lottizzazione con destinazione produttiva, pubblicato nel marzo scorso. Pochi mesi fa è stata sottoscritta la convenzione Comune-Tod’s, che ha aperto la porta al cantiere". Per il territorio locale quindi, caratterizzato da una lunga tradizione nella pelletteria, l’arrivo di un altro investimento del lusso, dopo quello della manifattura Vuitton e l'operazione di Gucci, è un passaggio più che rilevante, che segna la "vivacità" del settore, uscente da anni movimentati causati da Covid, guerra in Ucraina e crisi economica. “Il territorio sta vivendo una fase di rilancio degli investimenti. Il tema su cui ora dovremo lavorare è quello della formazione perché tutte queste aziende lamentano la mancanza di personale”, ha dichiarato la sindaca di Pontassieve, Monica Marini.