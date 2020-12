Transatlantic Award 2020, i riconoscimenti per gli investitori tra Italia e Usa

Transatlantic Award 2020, AmCham Italy: premiate, durante l'evento digitale del 14 dicembre 2020, le realtà che hanno contribuito a rafforzare, con i loro investimenti, il legame tra l’Italia e gli Usa

Si è tenuta oggi la prima edizione del Digital Transatlantic Award, l’evento organizzato da AmCham Italy (Camera di Commercio Americana in Italia), che ha assegnato i "Transatlantic Award" ai migliori investimenti sull’asse transatlantico. Una premiazione per valorizzare le realtà che, durante lo scorso anno, hanno contribuito a rafforzare il legame che unisce l’Italia agli Stati Uniti. Si tratta della prima edizione del

L'evento si è tenuto in modalità digitale e parte del ricavato raccolto (attraverso gli sponsor e i sostenitori e l’iscrizione degli ospiti) sarà devoluto all’Associazione “Riabilitiamo un Sacco” per il finanziamento dell’iniziativa “Per l’innovazione tecnologica all’Ospedale Sacco per i pazienti con COVID-19”.

Uno dei primi a intervenire per inaugurare l’evento è stato Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy, e ha spiegato come le multinazionali americane abbiano fatto tanto in questo difficile momento. “Siamo qui oggi per cominciare a raccontare un pezzettino di quello che verrà "dopo" la pandemia - ha raccontato - il frutto dei tanti coraggiosi investimenti americani in Italia e quelli americani negli Usa che cominciano a disegnare ciò che sarà la nostra nuova normalità”.

Il padrone di casa, il Presidente di AmCham Italy Luca Arnaboldi, ha raccontato la soddisfazione di essere riusciti comunque a celebrare, nonostante la via digitale, il quindicesimo Transatlantic Award e ha aggiunto: “Dal primo evento di quindici anni fa a oggi, sono arrivati milioni di dollari di investimento dagli Usa nel nostro Paese e altrettanti nella direzione opposta. Lanciare le eccellenze è l’obiettivo del Transatlantic Award e l’evento premia il tangibile sforzo di fratellanza tra i due paesi”.

Tra i tanti partecipanti, è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Prof. Locatelli: “Ancora una volta viene celebrata una amicizia e una collaborazione, un rapporto straordinariamente strutturato nel corso degli anni tra due paesi così importanti”.

Tra i vari “vincitori” del Digital Transatlantic Award sono intervenuti: Pietro Salini - CEO Webuild per la linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Dallas e Houston in Texas; Sherif Rizkalla CEO di SUPERNAP Italia, il datacenter più avanzato del Sud Europa; il Dott. Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di FINCANTIERI S.p.A. e Oliver Krause, Director of Analytics del Parma.