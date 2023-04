Transizione green, Affari modera l'evento "Tassonomia: come supportare le Pmi"

Affari modera l'evento "Tassonomia e sostenibilità: come supportare le Pmi". Alla tavola rotonda Marco Scotti, Felicita de Marco (Iccrea) e Ottavio Pennisi (Net Insurance)

Come rispondere ai limiti normativi, facilitare la condivisione dei dati e incentivare le PMI alla rendicontazione per spingere il processo di transizione sostenibile? Quali sono gli impatti dell’applicazione dei Modelli ITS sui grandi enti e sulle PMI? E i limiti principali delle norme in vigore? Sul fronte energetico invece come superare le criticità del non obbligo di rendicontazione e rendere omogeneo l'accesso ai dati e agli Attestati di Prestazione? Come possono banche e compagnie assicurative costruire indicatori tassonomici comuni che possano allinearsi con un quadro normativo in costante evoluzione?

A queste e molte altre domande si cercherà di rispondere al webinar "Tassonomia condivisa per supportare le PMI nella rendicontazione sostenibile" ideato e progettato da Ikn Italy, leader nella creazione di eventi e progetti di formazione rivolti ai professionisti, in programma per giovedì 13 aprile. Alla tavola rotonda oltre al condirettore di Affaritaliani.it Marco Scotti, che modererà il dibattito, siederanno: Felicita de Marco, head of Group Sustainability & ESG Strategy Iccrea Banca e Ottavio Pennisi, responsabile Investor Relation e Progetti Speciali Net Insurance.

Nel processo di transizione sostenibile che le Pmi stanno affrontando una delle principali difficoltà è rappresentata appunto dalla continua evoluzione della normativa di riferimento: tra gli ostacoli che rallentano il processo di transizione ci sono anche i nuovi Modelli ITS che non vincolano le PMI alla rendicontazione di sostenibilità e contribuiscono a rendere disomogeneo l’accesso ai dati.

Per gli istituti finanziari risulta quindi necessario comprendere come muoversi in un contesto normativo in continuo aggiornamento e riflettere su come migliorare la condivisione delle informazioni. In un confronto informale i manager di Iccrea e Net Insurance faranno emergere le strategie migliori per superare l'impasse normativo (e non solo). L'evento è rivolto a differenti profili professionali: responsabili della sostenibilità, chief Risk Officer e Chief Financial Officerm di banche e compagnie assicurative.