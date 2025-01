Treni, ancora caos: problemi tecnici sull'alta velocità Roma-Firenze, guasto anche a Verona. Fs: Incidente anomalo, depositato un esposto-denuncia

Fs, esposto-denuncia dopo l'ennesimo incidente

"Il Gruppo Fs, alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti". Lo scrive l'Ansa. "In particolare - si precisa- gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo".



Caos treni, guasto a Verona. Rallentata la linea Roma-Firenze

La circolazione dei treni al nodo di Verona è rallentata dalle 9.40 "per un guasto alla linea a Verona Porta Nuova. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti". Lo si legge su Infomobilità di Fs.

Dalle 7:45 sulla linea Alta Velocità Roma - Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Arezzo in direzione Firenze per un Inconveniente tecnico alla linea. E' quanto si spiega da Rfi sul proprio sito: in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Riguardo agli effetti sulla mobilità ferroviaria "i treni - si spiega sempre da Rfi - potranno essere instradati su linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti".

Secondo quanto riportato su Infomobilità di Fs, "i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti". Il treno Frecciarossa 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00) è fermo dalle ore 7:58 nei pressi di Arezzo. Rallentamenti anche sulla linea convenzionale Firenze - Roma: per un guasto alla linea dalle 7.30 di stamani "la circolazione è rallentata per un guasto alla linea tra Montevarchi e Laterina. In corso l'intervento dei tecnici. I treni Euronight e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso".