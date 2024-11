Treni, salgono i prezzi dei biglietti. Mazzata natalizia per studenti e lavoratori fuori sede: fino a 345 euro per tornare a casa

Treni, prezzi dei biglietti fino a 345 euro. Mazzata a Natale per studenti e lavoratori fuori sede che vogliono tornare a casa

Viaggiare durante le festività natalizie sarà un salasso per molti. A oltre un mese dall'inizio dell'esodo (in particolare lungo la direttrice Nord-Sud), i prezzi dei biglietti dei treni mostrano già aumenti considerevoli, ben superiori ai rincari dell'anno scorso, quando gli aumenti medi furono del 33% per bus e aerei e del 20% per i treni, secondo le associazioni dei consumatori.

Quest'anno si segnalano tariffe record: ad esempio, la tratta Milano-Reggio Calabria con Trenitalia venerdì 20 dicembre può costare fino a 345 euro, con un cambio a Roma e una durata di oltre 9 ore. Oppure il viaggio Milano-Lecce, domenica 22 dicembre, che può arrivare a 315 euro.

Secondo l'analisi del Corriere della Sera, la domanda di mobilità è tornata ai livelli pre-Covid, e per i treni è persino aumentata rispetto al 2019. Questo scenario crea un'Italia divisa, dove molti non possono permettersi di viaggiare in treno, sia per i tempi di percorrenza sia per i prezzi esorbitanti dei biglietti durante le festività.

Le tratte più colpite dai rincari sono quelle utilizzate da studenti e lavoratori fuori sede, che spesso sono costretti a rinunciare a passare le feste in famiglia o a cercare soluzioni alternative, come il carpooling. Ogni anno le associazioni dei consumatori sollecitano l'intervento dell'Antitrust e di Mr. Prezzi per contrastare fenomeni speculativi che gravano pesantemente sulle tasche degli italiani.

Addirittura, per sabato 21 dicembre, i posti sulla tratta Milano-Lecce con Trenitalia sono già esauriti. Non si tratta solo di prezzi elevati, ma anche di una carenza di posti: la domanda è talmente alta che l'offerta non basta, lasciando come uniche alternative i voli aerei, anch'essi con prezzi elevati, o i bus a lunga percorrenza come Flixbus.