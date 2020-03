Trump prepara un piano da 850 mld. I mercati respirano. Milano +2,23%

Ci pensano la Federal Reserve e Donald Trump. Rimbalzano le Borse europee che chiudono in progresso una seduta coi nervi a fior di pelle, caratterizzata da una volatilità altissima. Gli investitori, dopo una mattinata in cui gli indici hanno cambiato piu' volte direzione, hanno guardato con maggior fiducia alle nuove mosse annunciate dalla Federal Reserve e dal maxi-piano di sostegno all'economia che l'amministrazione Trump vuole proporre al Congresso per far fronte agli effetti della diffusione del coronavirus.

A Piazza Affari il Ftse Mib e' salito del 2,24%, il Dax30 a Francoforte ha guadagnato 2,25%, il Cac40 a Parigi il 2,84% e l'Ibex35 a Madrid ha fatto ancora meglio, registrando un balzo di oltre 5 punti percentuali dopo che il governo ha deciso un piano da 200 miliardi a fronte dell'emergenza sanitaria ed economica, quando il Dow Jones a Wall Street sale del 3%. La Federal Reserve ha annunciato il lancio della Commercial Paper Funding Facility (Cppf), una linea di credito per garantire l'accesso al credito a imprese e famiglie.

Il Cppf stabilisce la creazione di uno special purpose vehicle (Spv) che acquisterà sul mercato dei 'commercial paper', ovvero le cambiali commerciali di breve durata utilizzate da alcune aziende per finanziarsi. In questo quadro, la Casa Bianca punta a varare un piano di stimolo per sostenere l'economia, si parla di una richiesta al Congresso da 850 miliardi di dollari, di cui 50 per il settore aereo, quello che sta affrontando le difficolta' maggiori.

Intanto, in Europa le banche dell'eurosistema hanno chiesto e ottenuto 109 miliardi di euro nella prima asta Ltro, le operazioni di rifinanziamento a lungo termine aggiuntive annunciate la scorsa settimana dalla presidente Bce Christine Lagarde come parte del pacchetto di misure per fornire liquidita' alle banche da far piu' giungere tramite i canali del credito alle pmi. Tra i titoli, sotto i riflettori in Europa il settore delle tlc, nel giorno in cui il gruppo francese Iliad ha annunciato risultati e dividendo in crescita.

A Piazza Affari Tim è salita dell'11,27%, mettendo a segno a migliore performance del Ftse Mib. Sotto pressione, invece, il settore assicurativo e Fca (-4,24%), che ha comunque recuperato dai minimi di seduta. Secondo gli operatori, sull'andamento di Fca hanno pesato le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore secondo cui, se l'operazione di fusione con Psa resta confermata nonostante le condizioni attuali dei mercati, i tempi potrebbero allungarsi vista l'emergenza coronavirus.

Sul fronte dei cambi, la moneta ha perso terreno e passa di mano a 1,0976 dollari (1,112 in avvio), e a 117,94 yen (118,88), quando il biglietto verde vale 107,445 yen (106,83). In chiusura dei mercati europei, il contratto consegna Maggio sul Brent del Mare del Nord si mantiene sopra i 30 dollari a 30,5 dollari al barile e quello consegna Aprile sul Wti sale a 29,32 dollari al barile.

Restando agli indici, a Milano il Ftse All Share ha guadagnato il 2,08%, mentre a Madrid l'Ibex35 si e' impennato sul finale del 6,41%. Il Ftse100 alla Borsa di Londra ha avuto un progresso del 2,79%. Sul fronte obbligazionario, alta tensione per lo spread tra BTp e Bund, che ha chiuso la seduta a 285 punti base, in progresso dai 262 punti della vigilia. L'indice Vix del Cboe, che esprime una indicazione della volatilita' attesa sulla base delle opzioni call e put relative all'S&P500, in serata e' sceso sotto la soglia degli 80 punti superata ieri per la prima volta. L'indice si attesta a 74,83 dopo aver chiuso la seduta di ieri con il valore record di 82,69.